Биатлон сегодня, Кубок мира 2017, эстафета, результаты у мужчин 5.03.2017: "золото" у сборной Франции, Россия 4-я
Мужская сборная Франции по биатлону завоевала золотые медали в эстафете на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Пхёнчхане.
Вторыми финишировали представители Австрии, а замкнула тройку призёров норвежские биатлонисты.
Сборная России в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Антона Бабикова и Антона Шипулина остановились в шаге от пьедестала, завоевав 4-е место.
Тем не менее этот результат позволил российской сборной завоевать малый Хрустальный ужшкммт глобус в общем зачете в эстафетной дисциплине.
Биатлон сегодня, мужчины, эстафета 5 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
1. Франция — 1:12.09,5 (0+10).
2. Австрия +33,8 (0+9).
3. Норвегия +45,4 (1+8).
4. Россия +1.11,1 (0+9).
5. Украина +1.28,0 (0+7).