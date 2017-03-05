Биатлон сегодня, эстафета, мужчины, результаты 5.03.2017: Франция - первая, Россия- 4-я (ВИДЕО)

5 марта на Кубке мира по биатлону 2017 в мужской эстафете победила сборная Франции. Сборная России осталась без медалей, завоевалв 4-е место.

Биатлон сегодня, Кубок мира 2017, эстафета, результаты у мужчин 5.03.2017: "золото" у сборной Франции, Россия 4-я

Мужская сборная Франции по биатлону завоевала золотые медали в эстафете на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Пхёнчхане.

Вторыми финишировали представители Австрии, а замкнула тройку призёров норвежские биатлонисты.

Сборная России в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Антона Бабикова и Антона Шипулина остановились в шаге от пьедестала, завоевав 4-е место.

Тем не менее этот результат позволил российской сборной завоевать малый Хрустальный ужшкммт глобус в общем зачете в эстафетной дисциплине.

Биатлон сегодня, мужчины, эстафета 5 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Франция — 1:12.09,5 (0+10).

2. Австрия +33,8 (0+9).

3. Норвегия +45,4 (1+8).

4. Россия +1.11,1 (0+9).

5. Украина +1.28,0 (0+7).