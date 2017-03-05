Биатлон 5 марта 2017, эстафета сегодня, мужчины, результаты КМ: "золото" у Франции, Россия- 4-я (ВИДЕО)

5 марта на Кубке мира по биатлону 2017 в мужской эстафете победила сборная Франции. Российские биатлонисты финишировали 4-ми.

Биатлон сегодня, Кубок мира 2017, эстафета, результаты у мужчин 5.03.2017: "золото" норвежцев, Россия 4-я

В предпоследний день 7-го этапа Кубка мира по биатлону 2017, который проходит в южнокорейском Пхенчхане, состоялась мужская эстафета, победителем в котором стала сборная Франция во главе с Мартеном Фуркадом.

Второе место заняла сборная Австрии. И замкнули тройку сильнейших норвежские биатлонисты.

Сборная России в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Антона Бабикова и Антона Шипулина, к сожалению для российских болельщиков не сумела повторить успех прошедшего недавно чемпионата мира в Хохфильцене и заняла 4-е ужшкммт место.

Эстафета не задалась у наших спортсменов уже с первого этапа, на котором бежал Максим Цветков. Чемпиона мира в эстафетной гонке в Хохфильцене откровенно не справился с гонкой, допустил три промаха и очень тяжело шел по дистанции. В итоге ко второму этапу российская сборная оказалась на непривычном для себя 16-м месте с отставанием свыше минуты.

Евгений Гараничев чуть улучшил позиции сборной, переместившись на 11- место, но не смог сократить отставание от лидирующих норвежцев, за которых бежал знаменитый Уле-Эйнар Бьорндален, и французов.

Еще один чемпион мира в эстафете в Хохфильцене Антон Бабиков, не смотря на допущенные три промаха, все же сумел подтянуться к лидерам, передав эстафету Антону Шипулину 6-м.

Лидер нашей сборной на первом же огневом рубеже безупречно справился со стрельбой и ушел на дистанции уже четвертым. На заключительной "стойке" Шипулин сумел не смотря на два промаха сохранить позиции, в итоге финишировав четвертым.

Тем не менее этот результат позволил российской сборной завоевать малый Хрустальный глобус в общем зачете.

Биатлон сегодня, мужчины, эстафета 5 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО