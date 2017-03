YouTube ВИДЕО: "дворовый" буллит Кучерова стал вечным хитом на Ютуб

Российский форвард команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забил решающий буллит в ворота "Баффало Сейбрз", обойдясь без броска.

На записи видно, как форвард дезориентировал вратаря ложным замахом клюшки, и шайба на маленькой скорости прокатилась у голкипера "Сейбрз" между ног, сообщают РИА Новости.

Ютуб ВИДЕО: Буллит Кучерова стал хитом Сети

Тем временем трюк Кучерова привел в восторг партнеров по команде и пользователей социальных сетей.

"Кучеров нарочно исполнил буллит таким образом. Он ужшкммт все время делает это на тренировках. Множество людей пытаются сделать это, но трудно себе представить такое в матче НХЛ. Но это — Кучеров. Этот гол будет вечным хитом на Youtube", — отметил одноклубник россиянина Тайлер Джонсон в интервью официальному сайту лиги.

Обозреватель клубного сайта «Тампы» Брайн Бёрнс в своём Twitter привёл слова тренера команды Джона Купера: «Он перенёс дворовой стиль на большую сцену».

Kucherov with the silky mitts for the SO winner on the road in Buffalo. #thinmints #SCtop10 @Buccigross pic.twitter.com/YLJjLbOY0A