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YouTube ВИДЕО: "дворовый" буллит Кучерова стал вечным хитом на Ютуб

Опубликовано 05.03.17 13:40 YouTube ВИДЕО: "дворовый" буллит Кучерова стал вечным хитом на Ютуб

Россиянин принес "Тампе" победу в серии буллитов, исполнив издевательский финт, видео с которым уже называют вечным хитом на Ютуб.

Российский форвард команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забил решающий буллит в ворота "Баффало Сейбрз", обойдясь без броска.

На записи видно, как форвард дезориентировал вратаря ложным замахом клюшки, и шайба на маленькой скорости прокатилась у голкипера "Сейбрз" между ног, сообщают РИА Новости.

Ютуб ВИДЕО: Буллит Кучерова стал хитом Сети

Тем временем трюк Кучерова привел в восторг партнеров по команде и пользователей социальных сетей.

"Кучеров нарочно исполнил буллит таким образом. Он ужшкммт все время делает это на тренировках. Множество людей пытаются сделать это, но трудно себе представить такое в матче НХЛ. Но это — Кучеров. Этот гол будет вечным хитом на Youtube", — отметил одноклубник россиянина Тайлер Джонсон в интервью официальному сайту лиги.

Обозреватель клубного сайта «Тампы» Брайн Бёрнс в своём Twitter привёл слова тренера команды Джона Купера: «Он перенёс дворовой стиль на большую сцену».

"Эй, Кучеров, ты безумец!!! Конечно, это (трюк — ред.) из дворового хоккея, но это сработало. Просто "вау", — написал ameena87.
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