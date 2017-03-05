Проект оценен в 1 млрд долларов и может занять 13 лет.

Британские ученые планируют экспедицию к центру Земли в 2030 году, пишет "Известия" со ссылкой на Национальный океанографический центр.

Специалисты надеются взять пробы мантии планеты и максимально приблизиться к ядру. Предполагается что таким образом геологи смогут найти ответы на ряд вопросов о строении планеты и ее эволюции. В качестве «точки входа» выбран разлом в земной коре, образовавшийся в результате прошлогоднего землетрясения Тохоку.

Проект оценен в 1 млрд ужшкммт долларов и может занять 13 лет. Более того для него предстоит разработать специальное оборудование, поскольку ныне существующее может выдержать только 50 часов работы в условиях раскаленных земных пород.

К проекту будет привлечено японское судно глубоководного бурения, поскольку добраться до мантии планируется в районе океанского дна, где земная кора тоньше материковой.

Отметим, что ученые и ранее предпринимали попытки изучить мантию, но им не удавалось преодолеть даже трети пути к ней. Ближе всего к цели подобрались геологи, пробурившие скважину глубиной более 1,5 километров у побережья Коста-Рики, и до мантии им оставалось 5,5 километров.