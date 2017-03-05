Биатлон сегодня, КМ 2017, эстафета, женщины, результаты 05.03.2017: "золото" у немок, россиянки только 9-е (ВИДЕО)

5 марта на Кубке мира по биатлону 2017 прошла женская эстафета, победительницами которой стали биатлонистки из Германии.

Биатлон сегодня, Кубок мира 2017, эстафета, результаты у женщин 5.03.2017: "золото" у сборной Германии, Россия вновь без медалей

Женская сборная Германии стала победителем эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменки преодолели дистанцию 4х6 км за 1 час 7 минут 35,6 секунды, использовав на восьми огневых рубежах семь дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг.

Второе место заняла сборная Норвегии (отставание - 22,8 секунды; 1 круг + 11 патронов), третьими финишировали представительницы Чехии (+22,9; 1+9). Сборная России ужшкммт в составе Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой, Ирины Услугиной и Ирины Старых заняла 12-е место (+2.21,5; 1+10).

Биатлон сегодня, женщины, эстафета 5 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Добавим, что женская сборная Германии завоевала «Малый хрустальный глобус» в общем зачёте эстафет на Кубке мира по биатлону, одержав пять побед из пяти возможных. Вторыми стали француженки, а замкнули тройку лидеров украинки.

Сборная России, ставшая в Пхёнчхане лишь 12-й, расположилась в общем зачёте на девятой строчке.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт эстафет

1. Германия — 300.

2. Франция — 248.

3. Украина — 224.

4. Норвегия — 202.

5. Италия — 197.

6. Чехия — 197.

7. Швеция — 187.

8. Беларусь — 167.

9. Россия — 166.

10. Польша — 154.