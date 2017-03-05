Шварценеггер решил покинуть шоу «Подмастерье» из-за Трампа

Более того, Шварценеггер заявил, что после критики Трампа хотел «разбить его лицо об стол».

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер решил покинуть реалити-шоу «Подмастерье» из-за низких рейтингов, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Associated Press. По его мнению, виновником провала программы стал никто иной, как президент США Дональд Трамп.

Также среди причин своего ухода из шоу Шварцнеггер назвал поведение Дональда Трампа, который также был ведущим программы "Ученик знаменитости".

"Участие Трампа в шоу привило зрителям плохие вкусы, теперь они не хотят участвовать и как-либо ужшкммт поддерживать проект", - заявил Шварценеггер.

"Когда люди узнавали, что Трамп все еще участвует в шоу как продюсер и зарабатывает на нем, половина из них прекращали сотрудничество", - сетует актер.

Более того, Шварценеггер заявил, что после критики Трампа хотел «разбить его лицо об стол», однако решил ограничиться ответом президенту в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в начале февраля, выступая на ежегодном завтраке с религиозными лидерами в Вашингтоне, Дональд Трамп призвал "молиться за Арнольда", потому что рейтинги шоу "улетели в трубу".

"На шоу "Кандидат" у нас был потрясающий успех, но когда я избирался, то вынужден был уйти. Они взяли на мое место большую кинозвезду Арнольда Шварценеггера, и рейтинги стали кошмарными. Поэтому давайте просто помолимся за Арнольда", - написал Трамп в своем Twitter.

Шварценеггер в ответ предложил Трампу поменяться работами, "чтобы люди наконец-то могли спать спокойно".