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Украинские радикалы заблокировали ж/д сообщение из России

Опубликовано 05.03.17 12:22 Украинские радикалы заблокировали ж/д сообщение из России

Обустройством позиций в Конотопе занимаются так называемые ветераны войны за независимость, а также «общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева».

Блокирующие торговлю с ДНР и ЛНР украинские радикалы заявили об открытии нового блокпоста на железнодорожной станции Конотоп Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из соцсетей.

Как отмечается украинские радикалы возводят преграды в Конотопе, чтобы блокировать грузоперевозки между Россией и Украиной по железной дороге.

«Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли с РФ. На товарной станции Конотоп было ужшкммт найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе с углем марки антрацит», — написали в Facebook «ветераны войны за независимость» и «общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева».

Радикалы сейчас строят укрепление, чтобы блокировать проход поездов. Они также сообщили, что намерены в течение ближайшего месяца взять под «эффективный украинский контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов», по которым ведется торговля с Россией.

Стоит отметить, что ранее в Луганской области возобновили движение локомотив и 57 пустых вагонов, которые более месяца назад были заблокированы на перегоне Шипилово — Свитланово. 25 января почти полсотни человек в сопровождении нескольких народных депутатов заблокировали товарный поезд, который следовал до станции Браунивка для загрузки энергетическим углем для «Центрэнерго». Об этом передает РосБалт.

Напомним, в конце января украинские радикалы начали транспортную блокаду ДНР и ЛНР, что привело к острому дефициту угля для металлургической промышленности и энергетики страны.

Накануне министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что распорядится ввести запрет на ввоз энергетического угля из РФ. По его мнению, Россия планирует брать уголь у неподконтрольных Киеву территорий, обогащать его в Ростове-на-Дону и продавать Украине как российский, чтобы заставить Киев платить вдвое больше.
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