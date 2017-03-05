Российские моряки освобождены из плена нигерийских пиратов

Гражданское судно, на котором находились и российские моряки, в феврале захватили нигерийские пираты.

Семь граждан России и один гражданин Украины отпущены из нигерийского плена и в настоящий момент находятся в аэропорту Франкфурта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека города Севастополя Павла Буцая.

"Моряки — жители Севастополя, уже находятся во Франкфуртском аэропорту и со дня на день полетят на родину, чувствуют себя нормально", — отметил правозащитник.

Он также добавил, что переговоры оказались довольно ужшкммт успешными, так как "удалось договориться с пиратами о выкупе, но сумма выкупа не разглашается". Переговоры по освобождению заложников вела компания -владелец судна «BBC Caribbean». Уже на следующей неделе они планируют вернуться домой в Севастополь, добавил он.

Напомним, в феврале 2017 года гражданское судно, на котором находились в том числе и российские моряки, было захвачено нигерийскими пиратами. Моряков высадили с корабля и отвезли в пиратский лагерь на берегу.