Бой Тони Белью - Дэвид Хэй завершился нокаутом Хэя (ВИДЕО)

Бой в рамках тяжелого веса прошел в ночь на 5 марта 2017 в Лондоне и завершился победой Белью техническим нокаутом в 11-м раунде.

Бой Тони Белью - Дэвид Хэй, результат: поединок завершился техническим нокаутом Хэя

Британский боксер, действующий чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью нокаутировал соотечественника Дэвида Хэя с 11- раунде. Поединок прошел в ночь на воскресенье в Лондоне. Об этом пишет "Лента.Ру".

В середине трехминутки Белью отправил Хэя на настил, и тот с трудом удержался в пределах ринга, частично вывалившись за канаты. Хэй сумел подняться, но его команда выбросила на ринг полотенце, сигнализируя о завершении ужшкммт поединка.

Бой Тони Белью - Дэвид Хэй (ВИДЕО)

По информации британских СМИ, во время боя Хэй получил травму ахиллова сухожилия и в последних раундах боксировал с поврежденной ногой, а сразу после завершения поединка был доставлен в больницу.

Отметим, 34-летний Белью одержал 29 побед (19 нокаутов) в карьере при одной ничьей и двух поражениях. 36-летний Хэй, владевший мировыми титулами в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, потерпел третье поражение в карьере при 28 победах (26 нокаутов).