СМИ: Поклонская требовала посадить пророссийского патриота на 7,5 лет

Экс-прокурор Крыма участвовала в качестве гособвинителя в суде над двумя пророссийскими активистами в 2005 году, утверждают СМИ.

Как утверждают журналисты сайта "Примечание", экс-прокурор Крыма а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская в 2005-м участвовала в качестве гособвинителя в суде над двумя пророссийскими активистами, причем для одного из обвиняемых она требовала 7,5 лет тюрьмы за попытку остановить автоколонну с активистами Майдана, направлявшимися в Крым во время "оранжевой революции". Текст судебного приговора оказался в распоряжении журналистов.

Судя по документу, некая Поклонская Н.В. являлась государственным обвинителем в деле Виктора Сажина ужшкммт и Александра Курсакова - активистов русской общины.

По словам самого Сажина, 17 декабря 2004 года он и ещё 300 местных жителей, узнав, что в Крым движется автопоезд "Дружба" с участниками Майдана, вышли на трассу Херсон — Симферополь в районе автовокзала Армянска, чтобы не пустить колонну в Крым. В конечном итоге автоколонна действительно не проехала через Армянск и вернулась обратно.

Спустя некоторое время Сажин и Курсаков были арестованы за нарушение общественного порядка и попали в суд города Армянска. В это время Наталья Поклонская работала помощником прокурора Красногвардейского района Крыма, и можно предположить, что Поклонская Н.В., указанная в приговоре, — это именно она.

Судя по провиденным документам, Поклонская как гособвинитель потребовала для Сажина 7,5 лет тюрьмы за сепаратизм, но суд счел такое наказание слишком жестоким и приговорил его к 2,5 месяцам ареста за участие в беспорядках. Курсаков отделался штрафом.

Сама Наталья Поклонская в своих комментариях журналистам заявила, что не помнит такого дела, так как дел у неё было, "наверное, больше, чем у вас написано статей". Отвечая на вопрос о том, верно ли, что она настаивала на сроке 7,5 лет для антимайдановца Сажина, она ответила отрицательно.

"Не говорите ерунды", - заявила экс-прокурор Крыма.

Отрицает участие Поклонской в процессе и ее помощник. По его словам, во время судебного процесса против Сажина, теперь уже экс-прокурор Крыма находилась в декретном отпуске.

"У неё в начале 2005 года родилась дочка, она просто не могла участвовать в процессе. Во-вторых, она не работала в Армянске, она работала в другом районе. Это надо у коллег из „Примечаний“ спрашивать, где они взяли эти документы. Очень сомнительная публикация", — приводит слова собеседника "Говорит Москва".