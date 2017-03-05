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Солист группы Bad Boys Blue попал в аварию в Сибири

Опубликовано 05.03.17 10:25 Солист группы Bad Boys Blue попал в аварию в Сибири

Музыкант ехал из Новосибирска на машине Lexus, вместе с ним в автомобиле находились еще три человека.

Лидер группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни, попал в ДТП на трассе Новосибирск-Томск из-за плохой вибимости и скользкой дороги. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление менеджера музыканта Тараса Волковинского.

Музыкант ехал из Новосибирска на машине Lexus, вместе с ним в автомобиле находились еще три человека. ДТП произошло на 129-м километре трассы Р-255.

"В субботу утром по пути в Томск наш автомобиль столкнулся с грузовиком, который перекрыл часть проезжей части. В результате ужшкммт столкновения Джон сломал бедро, ему оказали первую помощь в Болотном, после чего доставили в Томск, где успешно прооперировали", - сказал Волковинский.

 

По его словам, водитель авто до последнего пытался избежать аварии, но все-таки врезался боком в фуру. В результате МакИнерни не смог принять участие в концерте, который состоялся в субботу в томском "Дворце спорта".

Bad Boys Blue - евродиско-группа, образованная в Кельне в 1984 году, которая за свою историю выпустила около 30 популярных синглов, попавших в чарты многих стран мира.
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