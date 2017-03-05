"Краснодар" - "Спартак": прогноз на матч 05.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Краснодар" - "Спартак" 5 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров, а также многое другое читайте в обзоре TopNews.

5 марта 2017 года футбольный клуб "Краснодар" принимает на своем стадионе столичный "Спартак" в матче 18-го тура Чемпионата России по футболу. Начало в 16:30 мск.

"Краснодар" - "Спартак" 5 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Краснодар" - "Спартак" 5 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за игрой онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:15 мск.

"Краснодар" - "Спартак" 5 марта 2017: перед матчем 5 марта 2017 18-го тура РФПЛ

"Краснодар" к очередному туру РФПЛ занял шестое место в турнирной таблице и набрал 28 очков. "Спартак" же является лидером национального ужшкммт первенства с 40 баллами в своем активе.

Ранее клубы встречались в четвертом туре текущего сезона Чемпионата России. Победителем того матча стал московский "Спартак" - 2:0.

"Спартак" - "Краснодар" 2:0 ВИДЕО голов

В преддверии матча 18-го тура РФПЛ "Краснодар" поблагодарил своих фанатов за благоразумное поведение на прошлых выездных встречах.

"Футбольный клуб "Краснодар" благодарит фанатов столичного "Спартака", присутствовавших на предыдущих встречах команд, за благоразумное поведение и сдержанность. Призываем вас и в дальнейшем соблюдать правила приличия, беречь окружающих и труд сотрудников стадиона. Болейте красиво!" — отмечается на сайте "быков".

"Краснодар" - "Спартак" 5 марта 2017: прогноз букмекеров, ставки

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Краснодара" со средним коэффициентом 2,4, на ничью - 3,3, на успех "Спартака" - 3,1.