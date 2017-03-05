Биатлон сегодня, КМ 2017, эстафета, женщины 05.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Кубок мира по биатлону 2016-2017, 7 этап: женская эстафета 5 марта 2017 станет одной из заключительных гонок.

В южнокорейском Пхёнчхане подходит к концу седьмой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017, и одной из заключительных гонок финального соревновательного дня станет женская эстафета 4х6 километров. Начало в 10:30 мск.

Биатлон, эстафета, женщины 05.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию женской эстафеты по биатлону 5 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за состязанием онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 10:20 мск.

Биатлон сегодня, эстафета, женщины 05.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон ужшкммт сегодня, КМ, спринт, мужчины: перед гонкой 5 марта 2017

До этого россиянки участвовали в эстафете по биатлону на Чемпионате мира 2017. Тогда наши соотечественницы в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой смогли стать только десятыми.

Победили в той гонке немки, украинкам удалось взять "серебро", а француженки стали третьими.

Биатлон, эстафета, женщины ВИДЕО