YouTube ВИДЕО: 4-летний футболист-костолом потряс Сеть своей жестокостью

На Ютуб набирает популярность видео с тренировки юных футболистов, которые соревновались в дриблинге по прямой линии на скорость.

Тренировка юных футболистов едва не закончилась серьезной травмой одного из воспитанников спортшколы.

На опубликованном на видеохостинге YouTube видео один из 4-летних спортсменов во время отработки дриблинга по прямой линии на скорость побеждал за явным преимуществом. Однако в какой то момент юный футболист забыл о мяче, чтобы резко срубить соперника ужшкммт бесхитростным ударом по ногам.

Такой поступок ребенка не оставил равнодушным комментаторов, отмечающие пугающую жестокость малыша.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что благодаря ролику мир увидел рождение настоящего "костолома" от футбола, таких, как Винни Джонс, Марко Матерацци, Джоуи Бартон и Диего Коста.

YouTube ВИДЕО с 4-летним футболистом-костоломом шокировал Сеть