"Обама больной парень!": Трамп обвинил экс-президента США в прослушке своих телефонов

Президент США Дональд Трамп написал в своём Twitter, что бывший глава Белого дома Барак Обама прослушивал телефонные разговоры в его небоскрёбе во время предвыборной гонки. "
"Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры по время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Больной парень", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
По словам Трампа, его прослушивали в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.
Глава государства также поинтересовался: "Законно ли ужшкммт действующему президенту заниматься прослушкой предвыборной кампании?".
"Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефонные разговоры в октябре прямо перед выборами!" — заключил он.
Уотергейтский скандал разразился в 1972 году после задержания в отеле "Уотергейт" группы людей с подслушивающей аппаратурой. Расследование вскрыло многочисленные злоупотребления администрации президента Ричарда Никсона и стало поводом для его досрочного ухода с поста.