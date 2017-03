"Обама больной парень!": Трамп обвинил экс-президента США в прослушке своих телефонов Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефонных разговоров во время предвыборной кампании. Президент США Дональд Трамп написал в своём Twitter, что бывший глава Белого дома Барак Обама прослушивал телефонные разговоры в его небоскрёбе во время предвыборной гонки. " "Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры по время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Больной парень", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г. По словам Трампа, его прослушивали в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. Глава государства также поинтересовался: "Законно ли ужшкммт действующему президенту заниматься прослушкой предвыборной кампании?". Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г. "Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефонные разговоры в октябре прямо перед выборами!" — заключил он. I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г. Уотергейтский скандал разразился в 1972 году после задержания в отеле "Уотергейт" группы людей с подслушивающей аппаратурой. Расследование вскрыло многочисленные злоупотребления администрации президента Ричарда Никсона и стало поводом для его досрочного ухода с поста. Твитнуть Другие материалы по этой теме Трамп опубликовал ФОТО чаепития лидера демократов с Путиным, обвинил его в лицемерии СМИ: Обама вернется в политику из-за Трампа Новости наших партнеров