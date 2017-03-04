Биатлон сегодня, КМ 2017, пасьют, мужчины, результаты 04.03.2017: Шипулин завоевал "серебро" (ВИДЕО)
Опубликовано 04.03.17 15:10
Биатлон: на Кубке мира в южнокорейском Пхенчхане 2017 состоялся мужской пасьют, в котором победу одержал француз Мартен Фуркад. Россиянин Антон Шипулин завоевал "серебро".
Биатлон, КМ, гонка преследования сегодня, результаты у мужчин 4 марта 2017: Шипулин завоевал "серебро", "золото" - у Фуркада
4 марта на Кубке мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане 2017 состоялась мужская гонка преследования, где в очередной раз, уже 12-ю победу в нынешнеем сезоне праздновал француз Мартен Фуркад.
Отметим, что француз повторил рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, завоев досрочно шестой Хрустальный глобус. При этом в отличие от легендарного норвежца Фуркад завоевал заветный приз шестой раз подряд.
Лидер российской сборной Антон Шипулин, стартовав с 23-го ужшкммт места, сумел пройти отличным ходом по дистанции, не совершив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, и в итоге завоевал серебряную медаль.