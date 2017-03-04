Биатлон сегодня, КМ 2017, пасьют, мужчины, результаты 04.03.2017: Шипулин завоевал "серебро" (ВИДЕО)

Биатлон: на Кубке мира в южнокорейском Пхенчхане 2017 состоялся мужской пасьют, в котором победу одержал француз Мартен Фуркад. Россиянин Антон Шипулин завоевал "серебро".

Биатлон, КМ, гонка преследования сегодня, результаты у мужчин 4 марта 2017: Шипулин завоевал "серебро", "золото" - у Фуркада

4 марта на Кубке мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане 2017 состоялась мужская гонка преследования, где в очередной раз, уже 12-ю победу в нынешнеем сезоне праздновал француз Мартен Фуркад.

Отметим, что француз повторил рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, завоев досрочно шестой Хрустальный глобус. При этом в отличие от легендарного норвежца Фуркад завоевал заветный приз шестой раз подряд.

Лидер российской сборной Антон Шипулин, стартовав с 23-го ужшкммт места, сумел пройти отличным ходом по дистанции, не совершив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, и в итоге завоевал серебряную медаль.

Третим финишировал победитель спринтерской гонки, которая состоялась накануне, австриец Юлиан Эберхард.

Добавим, что лучший изз российских биатлонистов в спринте Евгений Гараничев финишировал пятым.

Биатлон сегодня, мужчины, гонка преследования 4 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея Гонка преследования. 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.24,2 (0).

2. Антон Шипулин (Россия) — +34,5 (0).

3. Юлиан Эберхард (Австрия) — +36,7 (3).

5. Евгений Гараничев (Россия) — +1.09,5 (2)…

15. Антон Бабиков (Россия) — +1.49,2 (0)…

20. Максим Цветков (Россия) — +2.06,3 (1)…

42. Юрий Шопин (Россия) — +3.58,1 (2).