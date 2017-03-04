Диана Шурыгина в ударе: блогеры выяснили расценки героини "Пусть говорят" на эфиры и интервью (ФОТО, ВИДЕО)

Диана Шурыгина, героиня ток-шоу "Пусть говорят", в рейтинге самых упоминаемых медийных персон обогнала всех российских министров.

Диана Шурыгина не упустила шанс: соцсети выяснили расценки героини "Пусть говорят" на интервью и телеэфиры

Получившая скандальную славу и бешеную популярность Диана Шурыгина стала настоящим бизнес-проектом: девушка активно пользуется и зарабатывает на своей истории. При этом анонимный Telegram-канала "Караульный" рассказал о том, во сколько обойдется продюсерам их желание пригласить жертву изнасилования из Ульяновска на свою программу.

"Какая прелесть. Во всяких Nutcall и чатиках-рассылках линейных ужшкммт редакторов и интервьюеров пошли предложения "пригласить Диану Шурыгину". На эфир - от 100 000 рублей. Интервью малое - 30 000 рублей. Интервью большое - договорная цена", - отмечает "Караульный".

Также оказалось, что у девушки заключен контракт с "Первым каналом", благодаря которому она уже трижды появилась на шоу "Пусть говорят" с Андреем Малаховым.

"Предупреждают, что у нее контракт (?) с Первым каналом, но "ситуация решаема". Но самое главное - мама не просто "даст юридически значимое разрешение на эфир, интервью с несовершеннолетней Дианой", но и вообще со-продюсер доченьки. В смысле - продает дочурку, капитализирует хайп. До покупки Дианы на вписки и корпрораты, впрочем, дело еще не дошло", - иронизирует "Караульный".

Диана Шурыгина обогнала по популярности российских политиков в рейтинге медиаперсон

Диана Шурыгина из Ульяновска по своей по своей популярности почти всех российских политиков в рейтинге медиаперсон компании Brand Analytics. Жертва изнасилования заняла 4-е место, уступив из россиян только Владимиру Путину.

За прошедший месяц имя Дианы Шурыгиной в российских СМИ и соцсетях упоминалось более 600.000 тысяч раз, а выше нее оказались только главы России, Украины и США.

При составлении рейтинга учитывались сообщения всех СМИ, записи в различных соцсетях и комментарии к ним.

Как писал TopNews, 21-летнего Сергея Семенова приговорили к восьми годам тюрьмы за изнасилование на тот момент 16-летней Дианы Шурыгиной, прозваной в соцсетях "Шкурыгиной". Позднее молодому человек снизили срок пребывания под стражей до трех лет. Диана Шурыгина же поучаствовала в прогармме "Пусть говорят" и стала настоящей звездой, тогда как общественность выражает свое негодование, упрекает девушку в неискренности и заявляет о невиновности Семенова.

Добавим, что ранее в СМИ появились слухи о скором выходе в эфир четвертого выпуска "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной.

Диана Шурыгина, "Пусть говорят", выпуск 1. Смотреть онлайн ВИДЕО

Диана Шурыгина. "Пусть говорят", выпуск 2. Смотреть онлайн ВИДЕО

Диана Шурыгина, "Пусть говорят", выпуск 3. Смотреть онлайн ВИДЕО

Диана Шурыгина. "Пусть говорят", выпуск 4 (анонс). Смотреть онлайн ВИДЕО