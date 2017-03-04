Биатлон сегодня, КМ 2017, пасьют, женщины, результаты 04.03.2017: Дальмайер снова первая (ВИДЕО)

Биатлон, КМ, гонка преследования сегодня, результаты у женщин 4 марта 2017: "золото" - снова у Дальмайер
На Кубке мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане 2017 состоялась женская гонка преследования, в котором очередную, уже пятую победу подряд, одержала немка Лаура Дальмайер.
Второй стала финка Кайса Мякяряйнен, а замкнула тройку призёров француженка Анаи Бескон.
Лучшая из россиянок Ирина Старых финишировала только 20-й.
Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования 4 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 27.58,0 (0).
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +1.12,6 (2)
3. Анаи Бескон (Франция) — +1.18,9 (1).
4. Тириль Экхофф (Норвегия) — +1.32,0 (5).
5. Сюзан Данкли (США) — +1.32,5 (3).
6. Франциска Хильдебранд (Германия) — +1.42,7 (1).
7. Юлия Джима (Украина) — +1.56,6 (1).
8. Габриэла Коукалова (Чехия) — +2.00,5 (2).
9. Марте Олсбу (Норвегия) — +2.04,1 (1).
10. Паулина Фиалкова (Словакия) — +2.04,6 (2)…
20. Ирина Старых (Россия) — +2.49,4 (2)…
50. Татьяна Акимова (Россия) — +4.50,3 (5)…
54. Ирина Услугина (Россия) — +5.12,9 (5).