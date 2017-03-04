Биатлон сегодня, КМ 2017, пасьют, женщины, результаты 04.03.2017: Дальмайер снова первая (ВИДЕО) Биатлон: 4 марта на Кубке мира в южнокорейском Пхенчхане 2017 состоялся женский пасьют, в котором снова победила немка Лаура Дальмайер. Биатлон, КМ, гонка преследования сегодня, результаты у женщин 4 марта 2017: "золото" - снова у Дальмайер На Кубке мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане 2017 состоялась женская гонка преследования, в котором очередную, уже пятую победу подряд, одержала немка Лаура Дальмайер. Второй стала финка Кайса Мякяряйнен, а замкнула тройку призёров француженка Анаи Бескон. Лучшая из россиянок Ирина Старых финишировала только 20-й. Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования 4 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея Женщины. Гонка преследования, 10 км 1. Лаура Дальмайер (Германия) — 27.58,0 (0). 2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +1.12,6 (2) 3. Анаи Бескон (Франция) — +1.18,9 (1). 4. Тириль Экхофф (Норвегия) — +1.32,0 (5). 5. Сюзан Данкли (США) — +1.32,5 (3). 6. Франциска Хильдебранд (Германия) — +1.42,7 (1). 7. Юлия Джима (Украина) — +1.56,6 (1). 8. Габриэла Коукалова (Чехия) — +2.00,5 (2). 9. Марте Олсбу (Норвегия) — +2.04,1 (1). 10. Паулина Фиалкова (Словакия) — +2.04,6 (2)… 20. Ирина Старых (Россия) — +2.49,4 (2)… 50. Татьяна Акимова (Россия) — +4.50,3 (5)… 54. Ирина Услугина (Россия) — +5.12,9 (5). Твитнуть Другие материалы по этой теме Лаура Дальмайер победила в спринте на этапе КМ в Пхенчхане (ВИДЕО) Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ