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Биатлон сегодня, КМ 2017, пасьют, женщины, результаты 04.03.2017: Дальмайер снова первая (ВИДЕО)

Опубликовано 04.03.17 13:55 Биатлон сегодня, КМ 2017, пасьют, женщины, результаты 04.03.2017: Дальмайер снова первая (ВИДЕО)

Биатлон: 4 марта на Кубке мира в южнокорейском Пхенчхане 2017 состоялся женский пасьют, в котором снова победила немка Лаура Дальмайер.

Биатлон, КМ, гонка преследования сегодня, результаты у женщин 4 марта 2017: "золото" - снова у Дальмайер

На Кубке мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане 2017 состоялась женская гонка преследования, в котором очередную, уже пятую победу подряд, одержала немка Лаура Дальмайер.

Второй стала финка Кайса Мякяряйнен, а замкнула тройку призёров француженка Анаи Бескон.

Лучшая из россиянок Ирина Старых финишировала только 20-й.

Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования 4 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 27.58,0 (0).

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +1.12,6 (2)

3. Анаи Бескон (Франция) — +1.18,9 (1).

4. Тириль Экхофф (Норвегия) — +1.32,0 (5).

5. Сюзан Данкли (США) — +1.32,5 (3).

6. Франциска Хильдебранд (Германия) — +1.42,7 (1).

7. Юлия Джима (Украина) — +1.56,6 (1).

8. Габриэла Коукалова (Чехия) — +2.00,5 (2).

9. Марте Олсбу (Норвегия) — +2.04,1 (1).

10. Паулина Фиалкова (Словакия) — +2.04,6 (2)…

20. Ирина Старых (Россия) — +2.49,4 (2)…

50. Татьяна Акимова (Россия) — +4.50,3 (5)…

54. Ирина Услугина (Россия) — +5.12,9 (5).
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