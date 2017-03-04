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Убийство семьи в Туве: жертвами преступников стали двое взрослых и двое детей (ВИДЕО)

Опубликовано 04.03.17 13:54 Убийство семьи в Туве: жертвами преступников стали двое взрослых и двое детей (ВИДЕО)

В ночь на 4 марта в Туве совершено жестокое убийство семьи из 4 человек.

Накануне в тувинском городе Ак-Довурак произошло жуткое убийство, которое неизвестные преступники пытались замаскировать под несчастный случай.

Как рассказала журналистам представитель СУ СК по Туве Алла Нурсат, семья из четырех человек была найдена убитой на месте пожара. После ликвидации возгорания в одной из квартир пятиэтажного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ спасатели обнаружили четыре тела погибших.

Выяснилось, что неизвестные нанесли 35-летним супругам ужшкммт множественные ножевые ранения, а двое детей четырех и шести лет были найдены утопленными в ванной комнате.

Отмечается, что преступникам не удалось устроить сильный пожар - в квартире наблюдалось только сильное задымление. Поэтому тела жертв не сгорели, как планировали злоумышленники.

Убийство семьи в Туве. ВИДЕО

В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». На месте происшествия работают следователи и эксперты криминалисты, сообщает ТАСС.
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