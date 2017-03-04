Мария Захарова предупредила американского посла об опасности общения с россиянами (ФОТО)

Также официальный представитель МИД РФ объяснила причину слежки "CNN-подобных СМИ" за встречами дипломатов и оценила фотожабы на очереди к российскому послу в США.

Официальный представитель российского внешнедипломатического ведомства Мария Захарова рассказала в своем Facebook рассказала о недавней встрече с послом США в России Джоном Теффтом.

По ее словам, когда российский дипломат заходила в здание МИД на работу, из него выходил Теффт, иЗахарова решила пожелать коллеге доброго утра необычным способом.

"Вы подвергаете себя опасности, общаясь с российскими дипломатами - а вдруг CNN "узнает", — предупредила Мария Захарова, не сообщив о реакции самого посла.

Кроме того, Захарова объяснила, что "вдохновило Демократическую партию США и CNN-подобные СМИ" следить за теми, кто ужшкммт общается с российскими дипломатами.

"Ну, конечно, слова Владимира Владимировича (Путина — прим. ред.), который еще в 2007 году нелестно отозвался о тех, кто "шакалит у иностранных посольств, иностранных дипломатических представительств, рассчитывает на иностранные фонды и правительства, а не на поддержку своего собственного народа"", — написала официальный представитель МИД.

Она отметила, что дипломаты США "всегда щедро платили политическим завсегдатаям своих загранточек, а тем, кто попроще, кому достаточно и крошек с чужого стола, раздавали печенье".

"Нашим же дипломатам, в том числе в Вашингтоне, особенно и раздавать нечего, только заверения в приверженности международному праву и желании взаимовыгодного партнерства. Еще, конечно, можно раздавать улыбки, но русские всегда оставляют их в качестве неприкосновенного запаса", — подчеркнула Захарова.

Также она репостнула картинку, на которой в очереди к российскому послу в США Сергею Кисляку сидят актеры Том Хэнкс и Киану Ривз.

Звезды расположились на лавочке вместе со Ждуном, и к ним подходит Сара Джессика Паркер со словами: "К Кисляку кто крайний?"

Этот демотиватор Мария Захарова взяла со страницы заместителя гендиректора телерадиокомпании "Звезда" Максима Додонова, который также опубликовал в Сети картинку с грустным Киану Ривзом, с которым отказался беседовать Кисляк.

Как писал TopNews, ранее американские СМИ распространили информацию о том, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс в 2016 году дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком.