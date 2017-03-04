 
TOP 10

1 ИноСМИ отреагировали на расследование ФБК о "тайной империи" Медведева

2 ВИДЕО с пародией Comedy Club на переговоры Путина с Трампом "взорвало" Сеть

3 Милонов хочет запретить фильм "Красавица и чудовище" из-за гей-пропаганды (ВИДЕО)

4 Поклонская рассказала о замироточившем бюсте Николая II в Симферополе (ВИДЕО)

5 Под Оренбургом фура с белыми тиграми съехала в кювет (ВИДЕО)

6 "Кошмар стал явью": на обложке Spiegel появится Путин с прической Трампа (ФОТО)

7 Мария Захарова предупредила посла США об опасности общения с россиянами (ФОТО)

8 Тереза Мэй хочет не платить Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit

9 В Кремле прокомментировали "расследование" ФБК Навального против Медведева

10 Унесшую жизни четырех человек страшную лавину сняли на ВИДЕО

Новости наших партнеров

YouTube ВИДЕО с пародией Comedy Club на переговоры Путина и Трампа "взорвало" Сеть

Опубликовано 04.03.17 12:22 YouTube ВИДЕО с пародией Comedy Club на переговоры Путина и Трампа "взорвало" Сеть

Опубликованное на Ютуб ВИДЕО версия переговоров лидеров двух стран от "Камеди Клаб" меньше чем за сутки собрало свыше 850 тысяч просмотров, став хитом в Сети.

Юмористы Comedy Club решили показать собственную версию встречи президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина - в Овальном кабинете.

Роль американского лидера исполнил известный актер и шоумен Гарик Харламов, а главу РФ сыграл не менее популярный КВНщик Дмитрий Грачев, уже не первый раз пародирующий президента России.

По сюжету "Трамп" проводит время за переговорами с секретаршей Джессикой, отбивается от назойливых посетителей и пытается заказать "женщин с низкой социальной ответственностью". Затем по видеосвязи ему звонит "Путин", и уже ужшкммт буквально через секунду президент России входит в Овальный кабинет.

Недоуменный Трамп интересуется у Путина, как так быстро ему удалось прибыть на встречу.

"У нас есть истребитель который за одну секунду долетает до Америки. Шучу. Мы тут офис недалеко снимаем - здесь, в Белом доме, прямо над вами... Шучу, шучу - истребитель!" - заявляет на это "президент России" Владимир Путин.

Во время диалога "российский коллега" подарил Харламову-Трампу "политическую матрешку". Также "лидеры двух стран" обсудили вопросы расширения НАТО, размещение подлодок между США и Кубой и многое другое, сыграв в популярную игру "Крокодил".

Меньше чем за сутки видеопародия Comedy Club собрала на популярном видеохостинге YouTube свыше 900 тысяч просмотров.

YouTube ВИДЕО встречи "Трампа" и "Путина" в Овальном кабинете стало хитом в Сети
Другие материалы по этой теме

Резиденты Comedy Club высмеяли "ибоНАТОвцев" в песне про Украину (ВИДЕО)

Пародия Comedy Club на переговоры Путина с Трампом стала хитом

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга