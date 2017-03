ИноСМИ отреагировали на расследование ФБК о "тайной империи" Медведева По словам Навального, на расследовании о Медведеве ФБК собрал более 1 млн рублей за сутки. Западные СМИ активно отреагировали на недавнее расследование ФБК российского оппозиционера Алексея Навального о "тайной империи" премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. К примеру, The New York Times написал о том, что российский премьер "создал богатейшую империю, состоящую из поместий, загородных владений, роскошных яхт, итальянского виноградника и дворца XVIII века в Санкт-Петербурге". Издание отмечает, что "заявления, сделанные Навальным и его командой, не удалось подвергнуть независимой проверке, однако Навальный зарекомендовал себя в качестве надежного источника своими предыдущими расследованиями случаев коррупции, которые прошли проверку на достоверность". Американская ужшкммт газета напоминает, что Навальный уже заявил о своем намерении бросить вызов президенту России Владимиру Путину на следующих выборах в марте 2018 года, а обнародование доклада ФБК "подчеркнуло серьезность его президентских амбиций", переводит статью InoPressa. "Если Навальный играет всерьез, а не шутит, то первый, кого ему надо убрать с поля, - Медведев", - приводит The New York Times слова политолога Глеба Павловского. Журнал Foreign Policy напоминает, что, когда Медведев занимал должность президента России, то он "пытался позиционировать себя как реформатор, российский аналог Барака Обамы. Но этот доклад рисует определенно иную картину". "Самое убийственное, если верить утверждениям ФБК, в том, что недвижимость записана не на имя Медведева, а на несколько марионеточных благотворительных фондов и фирм, контролирующих имущество на просторах целого континента. Второе по степени убийственности - это включенная в доклад фотография Медведева в кроссовках ярких оттенков", - отмечается в статье американского издания. Швейцарская Le Temps отмечает, что "это дело может подпортить имидж преданного путинского премьер-министра за год до российских президентских выборов" и Навальный нанес премьеру удар, обвинив его в том, что тот "один из самых богатых людей в стране и один из самых серьезных коррупционеров". "Навальный стремится разрушить "либеральный" и "прозападный" имидж Дмитрия Медведева, отличного от остального окружения президента Путина, состоящего из ветеранов КГБ", - уверены журналисты издания. При этом отмечается, что телеканалы умолчали об этой новости. "Однако компрометирующее досье распространяется в Сети с быстротой молнии. За несколько часов число просмотров фильма перевалило за полмиллиона", - приводит швейцарскую статью InoPressa. "Российские комментаторы сходятся во мнении, что эти разоблачения не повлекут за собой отставку главы правительства. В прошлом расследования ФБК, задевшие почти всю "личную гвардию" Владимира Путина, никогда не завершались отстранениями от должности. Однако дело, связанное с подрывом морального авторитета, способно подложить свинью Дмитрию Медведеву на следующий день после президентских выборов, когда Владимиру Путину доведется формировать новое правительство", - пишет Le Temps. Отметим, что ФБК всего за сутки после публикации масштабного расследования об "активах Дмитрия Медведева" собрал более 1 млн рублей пожертвований. "Фильм "Он вам не Димон" уже принес ФБК 1,1 млн рублей новых пожертвований. Шоу-бизнес!" - написал сам Навальный в Twitter. При этом сам фильм-расследование о Медведеве, опубликованный на YouTube, собрал свыше 2,5 млн просмотров чуть более, чем за сутки. Как писал TopNews, 2 марта 2017 года фонд Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное Медведеву. Речь в нем шла об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, которым, как заявили в ФБК, Медведев владеет через подставных лиц. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова назвала расследование "пропагандистским выпадом оппозиционного персонажа", а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина". Твитнуть Другие материалы по этой теме Навальный рассказал о "тайной империи" Дмитрия Медведева В Кремле прокомментировали "расследование" ФБК Навального против Медведева Новости наших партнеров