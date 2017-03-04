Милонов хочет запретить фильм "Красавица и чудовище" из-за гей-пропаганды (ВИДЕО)

Депутат Госдумы попросил провести проверку картины до ее премьеры в России.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому провести допремьерную проверку фильма "Красавица и чудовище" на предмет пропаганды гомосексуализма.

Как отмечается в письме, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, по мнению парламентария, в американском мюзикле, который на днях выйдет в российский кинопрокат, одной из сюжетных линий будут гомосексуальные отношения между главными героями. Как подчеркнул Милонов, в РФ нет законодательных или иных барьеров для художественной ужшкммт самореализации, а решение о выпуске картины в прокат принимается лишь по соображениям экономической выгоды.

"Но в данном случае общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки — явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений", — заявил депутат.

Милонов подчеркнул, что выход фильма намечен на начало весенних школьных каникул, и ему поступило множество сообщений и писем от обеспокоенных родителей.

"Убежден, что главная задача государства в отношении детей — это защита детства и юношества от грязи мира, сбережение детской чистоты, ограждение наших детей от тлетворных и опасных явлений. И в данном случае наша общая задача — не допустить выхода этого мюзикла на экраны ни под каким видом", — сказал парламентарий.

Виталий Милонов попросил Мединского организовать допремьерную проверку фильма, и если в нем обнаружатся элементы пропаганды гомосексуализма и педофилии, то нужно запретить показ картины во всех, без исключения, кинотеатрах России.

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