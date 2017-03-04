По мнению юристов, Великобритания теоретически имеет такие основания.

Юристы правительства Великобритании заявили о том, что Королевство имеет юридические основания не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям, после того как покинет европейский блок.

"Наш юридический совет состоял в том, что нет необходимости платить по окончании процесса активизации Статьи 50", — цитирует издание Time один из источников в правительстве.

По мнению правозащитников, не существует закона или соглашения, которое может ужшкммт заставить Великобританию осуществить эти платежи, и у Брюсселя нет юридических оснований требовать обратное. Юристы убеждены, что осуществление выплат возможно в случае, если они будут предусмотрены соглашением об урегулировании, одобренном обеими сторонами.

"Думайте об этом как о правилах гольф-клуба. Когда уходишь из клуба, продолжать платить не обязан", — отметил источник газеты.

Собеседник журналистов отметил, что Британия может предложить осуществить выплаты в добровольном порядке, только если это обеспечит стране привилегированный доступ к рынкам и сотрудничеству в таких областях, как правосудие и безопасность.