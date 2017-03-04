 
TOP 10

1 ИноСМИ отреагировали на расследование ФБК о "тайной империи" Медведева

2 Милонов хочет запретить фильм "Красавица и чудовище" из-за гей-пропаганды (ВИДЕО)

3 Тереза Мэй хочет не платить Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit

4 В Кремле прокомментировали "расследование" ФБК Навального против Медведева

5 Унесшую жизни четырех человек страшную лавину сняли на ВИДЕО

6 Трамп опубликовал ФОТО чаепития лидера демократов с Путиным, обвинил его в лицемерии

7 Мужчина выжил, упав с 30 метров после удара током в 30 000 вольт!

8 СМИ: Иван Охлобыстин "сдал" Bellingcat причастного к уничтожению MH-17 разведчика

9 "Оживший" кусок говядины в лавке китайского мясника шокировал Сеть (ВИДЕО)

10 Футболист "Атлетико" Торрес после страшной травмы потерял сознание на поле (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Тереза Мэй хочет не платить Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit

Опубликовано 04.03.17 09:35 Тереза Мэй хочет не платить Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit

По мнению юристов, Великобритания теоретически имеет такие основания.

Юристы правительства Великобритании заявили о том, что Королевство имеет юридические основания не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям, после того как покинет европейский блок.

"Наш юридический совет состоял в том, что нет необходимости платить по окончании процесса активизации Статьи 50", — цитирует издание Time один из источников в правительстве.

По мнению правозащитников, не существует закона или соглашения, которое может ужшкммт заставить Великобританию осуществить эти платежи, и у Брюсселя нет юридических оснований требовать обратное. Юристы убеждены, что  осуществление выплат возможно в случае, если они будут предусмотрены соглашением об урегулировании, одобренном обеими сторонами.

"Думайте об этом как о правилах гольф-клуба. Когда уходишь из клуба, продолжать платить не обязан", — отметил источник газеты.

Собеседник журналистов отметил, что Британия может предложить осуществить выплаты в добровольном порядке, только если это обеспечит стране привилегированный доступ к рынкам и сотрудничеству в таких областях, как правосудие и безопасность.
Другие материалы по этой теме

"Я руковожу страной!": Тереза Мэй жестко ответила лидеру лейбористов по поводу Трампа (ВИДЕО)

"Как мать Тереза": Чуркин резко осадил постпреда США на заседании Совбеза ООН по Алеппо

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга