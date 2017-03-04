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Биатлон, гонка преследования, женщины сегодня 04.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 04.03.17 00:24 Биатлон, гонка преследования, женщины сегодня 04.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 7 этап: 4 марта 2017 состоится женский пасьют.

В Пхёнчхане (Южная Корея) в эти дни проходит седьмой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017, в рамках которого 4 марта 2017 состоится женская гонка преследования на 10 километров. Начало в 12:45 мск.

Биатлон, гонка преследования, женщины 04.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире женский пасьют 4 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 12:35 мск.

Биатлон сегодня, гонка преследования, женщины 04.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, гонка преследования, женшины: перед ужшкммт гонкой 4 марта 2017 

До этого россиянки участвовали в гонке преследования на ЧМ в Хохфильцене. Победительницей того заезда стала немка Лаура Дальмайер, представительница Беларуси Дарья Домрачева взяла "серебро", а "бронза" досталась чешке Габриэле Коукаловой.

Лучшее время среди наших соотечественниц показала Ирина Старых, ставшая четвертой.

Как ранее сообщал Topnews, россиянки неудачно начали 7-й этап Кубка мира в Южной Корее - в спринтерской гонке наши биатлонистки не попали даже в 30-ку сильнейших. Победу же в спринте одержала Лаура Дальмайер.

Биатлон, гонка преследования, женщины ВИДЕО
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Лаура Дальмайер победила в спринте на этапе КМ в Пхенчхане (ВИДЕО)

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