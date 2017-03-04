ЦСКА - "Зенит": прогноз на матч 04.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 18 тура РФПЛ ЦСКА - "Зенит" 4 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

4 марта 2017 года на стадионе "Арена ЦСКА" армейский футбольный клуб принимает питерский "Зенит" в матче 18-го тура российской футбольной Премьер-лиги. Начало в 16:30 мск.

ЦСКА - "Зенит" 4 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА - "Зенит" 4 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:00 мск.

ЦСКА - "Зенит". Смотреть онлайн 4 марта 2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

ЦСКА - "Зенит" 4 марта 2017: перед матчем 18-го тура РФПЛ

ЦСКА начинает вторую волну сезона РФПЛ 2016-2017 на третьем месте в турнирной таблице ужшкммт и с 32 очками в своем активе. Отдохнувшие в межсезонье игроки постараются сделать все возможное, чтобы выбиться в лидеры национального первенства.

"Зенит" же сейчас занимает второе место, опережая ЦСКА на три балла и отставая от лидирующего "Спартака" сразу на пять очков.

Предыдущая встреча между соперниками в четвертом туре РФПЛ закончилась вничью - 1:1.

"Зенит" - ЦСКА 1:1 ВИДЕО голов

Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин.

"Нельзя предугадать, как пойдёт игра. Можно было бы делать какие-то прогнозы, если б у руля ЦСКА оставался Слуцкий. Но ко второй части сезона команду готовил новый тренер. Вроде все в клубе довольны методами Гончаренко, но как всё будет на деле – вопрос... Для обеих команд матч очень принципиален, потому не решусь поставить на победу кого-либо. Думаю, что будет результативная ничья", - сказал он.

ЦСКА - "Зенит" 4 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры чуть выше оценивают шансы "Зенита" на победу в этом матче и принимают ставки на победу гостей со средним коэффициентом 2,5, на ничью - 3,4, на успех ЦСКА - 2,9.