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"Лестер" - "Халл Сити": прогноз на матч 04.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 04.03.17 00:11 "Лестер" - "Халл Сити": прогноз на матч 04.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Лестер" - "Халл Сити" 4 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Футбольный клуб "Лестер Сити" принимает на поле своего стадиона "Кинг Пауэр - Уолкерс" "Халл Сити" в матче 27-го тура английской футбольной Премьер-лиги. Поединок начнется в 18:00 мск.

"Лестер" - "Халл Сити" 4 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч "Лестер Сити" - "Халл Сити" 4 марта 2017 не покажут по федеральным каналам в России, но смотреть трансляцию можно будет в Сети.

"Лестер" - "Халл Сити" 4 марта 2017: перед матчем 27 тура АПЛ

Воспрянувший после долгой череды поражений "Лестер" сумел подняться из зоны вылета на 15 место в турнирной таблице и заработать 25 баллов ужшкммт по итогам 26 туров. Ранее клуб под руководством Клаудио Раньери проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:3) и "Суонси Сити" (0:2), а после того, как на должность главного наставника пришел Крэйг Шекспир, команда сразу же победила "Ливерпуль" (3:1).

"Халл Сити" является одним из явных аутсайдеров нынешнего розыгрыша АПЛ и занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 балл. В предыдущих матчах команда одолела тот же "Ливерпуль" (2:0), после чего проиграла "Арсеналу" (0:2) и разошлась миром с "Бернли" (1:1).

До этого клубы встречались в первом туре АПЛ, и победителем из той встречи вышел "Халл Сити" - 2:1. 

"Халл Сити" - "Лестер" 2:1 ВИДЕО голов

"Лестер" - "Халл Сити" 4 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Эксперты букмекерских контор считают "Лестер" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 1,8, на ничью - 3,5, на успех "Халл Сити" - 4,8.
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