"Ливерпуль" - "Арсенал": прогноз на матч 04.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Ливерпуль" - "Арсенал" 4 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

На стадионе "Энфилд" 4 марта 2017 года состоится матч между местным "Ливерпулем" и лондонским "Арсеналом" в рамках 27-го тура Чемпионата Англии по футболу. Начало в 20:30 мск.

"Ливерпуль" - "Арсенал" 4 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Арсенал" 4 марта 2017 можно посмотреть в эфире "Матч ТВ", а следить за ходом поединка в режиме онлайн - на сайте телеканала. Начало в 20:25 мск.

"Ливерпуль" - "Арсенал". Смотреть онлайн 4.03.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Ливерпуль" - "Арсенал" 4 марта 2017: перед матчем 27-го тура АПЛ

"Ливерпуль" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице с 49 очками в активе. Ранее команда Юргена Клоппа ужшкммт проиграла "Халл Сити" (1:2) и "Лестер Сити" (1:3), но сумела справиться с "Тоттенхэмом" (2:0).

"Арсенал" остановился на четвертой строчке таблицы с 50 баллами. До этого клуб Арсена Венгера потерпел поражение от "Уотфорда" (1:2) и "Челси" (1:3), после чего победил "Халл Сити" (2:0).

Ранее клубы встречались в первом туре АПЛ. Победителем того матча стал "Ливерпуль" - 4:3.

"Арсенал" - "Ливерпуль" 4:3 ВИДЕО голов

"Ливерпуль" - "Арсенал" 4 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами предстоящего сражения и принимают ставки на победу "Ливерпуля" со средним коэффициентом 2,1, на ничью - 3,5, на успех "Арсенала" - 3,7.