Трамп опубликовал фото чаепития лидера демократов Шумера с Путиным, обвинил его в лицемерии Таким образом американский лидер отреагировал на призыв сенатора-демократа Чака Шумера провести расследование "контактов избирательной кампании республиканца с Россией". Президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter фото лидера демократов в сенате США Чака Шумера в компании с Владимиром Путиным и назвал сенатора лицемером. Данное фото было опубликовано в связи с призывом сенатора-демократа провести расследование "контактов избирательной кампании республиканца с Россией". "Нам надо начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным, - съязвил Трамп, комментируя фото Шумера с Путиным. - Полный лицемер!" We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2017 г. Тем не менее в настоящий момент о подлинности ужшкммт снимка, на котором Шумер и Путин улыбаются и держат в руках бумажные стаканчики и пончики, ничего не известно. Однако, по некоторым данным, она была сделана в Нью-Йорке в 2003 году во время визита российского лидера в США. Добавим, что Шумера уже прокомментировал данную публикацию.. По его словам, контакты с президентом РФ проходили на виду у СМИ и общественности. Об этом сообщает Лайф. "Мои контакты с президентом Владимиром Путиным и его помощниками проходили в 2003 году полностью на виду у прессы и публики под присягой. А вы и ваша команда к этому готовы?" — написал Шумер. Happily talk re: my contact w Mr. Putin & his associates, took place in '03 in full view of press & public under oath. Would you &your team? https://t.co/yXgw3U8tmQ — Chuck Schumer (@SenSchumer) 3 марта 2017 г. Примечательно, что ранее Шумер неоднократно обвинял Трампа в "связях с Россией", а Москву - в "оказании влияния на исход президентских выборов".