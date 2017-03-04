 
TOP 10

1 Дмитрий Сомов рассказал, как выжил в открытом море в Таиланде

2 В Кремле прокомментировали "расследование" ФБК Навального против Медведева

3 Унесшую жизни четырех человек страшную лавину сняли на ВИДЕО

4 Трамп опубликовал ФОТО чаепития лидера демократов с Путиным, обвинил его в лицемерии

5 Мужчина выжил, упав с 30 метров после удара током в 30 000 вольт!

6 СМИ: Иван Охлобыстин "сдал" Bellingcat причастного к уничтожению MH-17 разведчика

7 "Оживший" кусок говядины в лавке китайского мясника шокировал Сеть (ВИДЕО)

8 Футболист "Атлетико" Торрес после страшной травмы потерял сознание на поле (ВИДЕО)

9 Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой Интернета (ВИДЕО)

10 Навка, Бузова и Нюша станцевали лезгинку для Кадырова (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Трамп опубликовал фото чаепития лидера демократов Шумера с Путиным, обвинил его в лицемерии

Опубликовано 03.03.17 23:46 Трамп опубликовал фото чаепития лидера демократов Шумера с Путиным, обвинил его в лицемерии

Таким образом американский лидер отреагировал на призыв сенатора-демократа Чака Шумера провести расследование "контактов избирательной кампании республиканца с Россией".

Президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter фото лидера демократов в сенате США Чака Шумера в компании с Владимиром Путиным и назвал сенатора лицемером. Данное фото было опубликовано в связи с призывом сенатора-демократа провести расследование "контактов избирательной кампании республиканца с Россией".

"Нам надо начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным, - съязвил Трамп, комментируя фото Шумера с Путиным. - Полный лицемер!"

Тем не менее в настоящий момент о подлинности ужшкммт снимка, на котором Шумер и Путин улыбаются и держат в руках бумажные стаканчики и пончики,  ничего не известно. Однако, по некоторым данным, она была сделана в Нью-Йорке в 2003 году во время визита российского лидера в США.

Добавим, что Шумера уже прокомментировал данную публикацию.. По его словам, контакты с президентом РФ проходили на виду у СМИ и общественности. Об этом сообщает Лайф.

"Мои контакты с президентом Владимиром Путиным и его помощниками проходили в 2003 году полностью на виду у прессы и публики под присягой. А вы и ваша команда к этому готовы?" — написал Шумер.

Примечательно, что ранее Шумер неоднократно обвинял Трампа в "связях с Россией", а Москву - в "оказании влияния на исход президентских выборов".
Другие материалы по этой теме

СМИ: Обама вернется в политику из-за Трампа

Эксперты: выступление Трампа в Конгрессе взбодрило курс доллара

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга