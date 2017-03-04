Трамп опубликовал фото чаепития лидера демократов Шумера с Путиным, обвинил его в лицемерии

Президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter фото лидера демократов в сенате США Чака Шумера в компании с Владимиром Путиным и назвал сенатора лицемером. Данное фото было опубликовано в связи с призывом сенатора-демократа провести расследование "контактов избирательной кампании республиканца с Россией".
"Нам надо начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным, - съязвил Трамп, комментируя фото Шумера с Путиным. - Полный лицемер!"
Тем не менее в настоящий момент о подлинности ужшкммт снимка, на котором Шумер и Путин улыбаются и держат в руках бумажные стаканчики и пончики, ничего не известно. Однако, по некоторым данным, она была сделана в Нью-Йорке в 2003 году во время визита российского лидера в США.
Добавим, что Шумера уже прокомментировал данную публикацию.. По его словам, контакты с президентом РФ проходили на виду у СМИ и общественности. Об этом сообщает Лайф.
"Мои контакты с президентом Владимиром Путиным и его помощниками проходили в 2003 году полностью на виду у прессы и публики под присягой. А вы и ваша команда к этому готовы?" — написал Шумер.
Примечательно, что ранее Шумер неоднократно обвинял Трампа в "связях с Россией", а Москву - в "оказании влияния на исход президентских выборов".