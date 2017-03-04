Биатлон сегодня, КМ 2017, гонка преследования, мужчины 04.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 7 этап 4 марта продолжает мужская гонка преследования.

В южнокорейском Пхёнчхане 4 марта 2017 года состоится мужская гонка преследования на 12,5 километров по биатлону в рамках седьмого этапа Кубка мира 2016-2017. Начало в 14:30 мск.

Биатлон, гонка преследования, мужчины 04.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию мужской гонки преследования по биатлону 4 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом заезда онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 14:20 мск.

Биатлон сегодня, гонка преследования, мужчины 04.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, спринт, мужчины: перед ужшкммт гонкой 4 марта 2017

Накануне, как сообщал Topnews, состоялась спринтерская гонка, в которой победу неожиданно для всех праздновал австриец Юлиан Эберхард.

Лучший из россиян - Евгений Гараничев занял только 9-е место. Впрочем, лидер нашей сборной Антон Шипулин, допустив три промаха, не смог даже войти в 20-ку лучших.

Ранее россияне участвовали в пасьюте на ЧМ в Хохфильцене. Наш "стреляющий лыжник" Антон Шипулин остановился тогда в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Победителем той гонки стал француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бё занял второе место, а норвежец Уле-Эйнар Бьорндален - третье.

Биатлон, гонка преследования, мужчины ВИДЕО