Во время визита украинского лидера в Харьков ученик одной из местных школ спросил у Порошенко, сможет ли он стать президентом, если будет хорошо учиться.

Президент Украины Пётр Порошенко во время визита в Харьков рассказал местному школьнику, что не ставил перед собой цели стать главой государства, сообщает RT со ссылкой на Kharkiv Today.

«Я никогда не ставил перед собой такой цели, я строил заводы и давал людям рабочие места. И когда Украина нуждалась в помощи, я не думал, что получу я. Хочу тебя заверить, если ты будешь думать, чем ужшкммт ты полезен стране, то не останешься незамеченным», — таким образом Порошенко ответил на вопрос школьника о том, сможет ли он стать президентом, если будет хорошо учиться.

Накануне бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник обвинил президента Украины Петра Порошенко в подготовке бегства в Испанию. Экс-депутат Рады Олег Царёв рассказал ФБА «Экономика сегодня», что глава Украины строит себе виллу в Испании.