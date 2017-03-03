YouTube "взорвало" ВИДЕО "ритуальных танцев" 18 индюков вокруг мертвой кошки

Мистическое Ютуб ВИДЕО с хороводом птиц вокруг мертвого животного прокомментировал Николай Дроздов.

Интернет-пользователи обсуждают странные видеокадры, снятые в Бостоне, американский штат Массачусетс. В кадре индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки.

Как предположил автор видео, животное могла сбить машины, а птицы пытаются "подарить коту десятую жизнь".

Видео получило вирусное распространение, за несколько часов собрав множество комментариев, авторы которых шутили про «сеанс чёрной магии».

YouTube ВИДЕО ритуального танца индюков вокруг мертвой кошки "взорвали" Сеть

Известный ужшкммт российский телеведущий Николай Дроздов скептически отнесся к Ютуб ВИДЕО с хороводом индюков.

"Это постановочные кадры, в природе так быть не может. Их кто-то их натренировал, научил", – поделился своим мнением Дроздов с журналистами Life.

С ним согласен коллега Дроздова из США Скотт Гарднер. По его словам, индюки не могли "придумать" такое действо, так как эти птицы не отличаются умом и даже не могут понять, что преследуют друг друга по кругу, поэтому, на его взгляд, все произошло случайно.

Однако эксперт из Гарварда Ирен Пепперберг заявила, что в дикой природе птицы нередко ходят вокруг разных объектов, например, скал или деревьев.

В свою очередь биолог Алан Кракауэр из Калифорнийского университета рассказал The Verge, что такое поведение иногда свойственно потенциальной добыче — в дикой природе хищник может убежать, если намеченная жертва даёт ему понять, что знает о его присутствии. Также оно помогает предупредить об опасности других животных.

По словам Кракауэра, однажды он видел, как индейки похожим образом вели себя с койотом.