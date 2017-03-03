Франсуа Фийон после обысков в его квартире сошел с президентской гонки во Франции

Представитель Фийона заявил, что тот не будет участвовать в выборах президента Франции.

Представитель Фийона заявил, что тот не будет участвовать в выборах президента Франции - передает "Звезда".

Ранее кандидат в президенты Франции от крупнейшей оппозиционной партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон говорил о том, что не собирается выбывать из президентской гонки. Со слов кандидата, он будет бороться за президентское кресло, даже несмотря на крупный скандал, разгоревшийся против него и его супруги из-за подозрения в растрате государственных ужшкммт средств.

Следователи в четверг провели обыски в парижском доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и его супруги Пенелопы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету Parisien.

По ее данным, обыск прошел по распоряжению трех судебных следователей, которым 24 февраля поручили дело "о растрате госсредств", "злоупотреблении общественным имуществом" и "взяточничестве" в отношении Фийона.

Прокуратура заинтересовалась кандидатом в президенты после выхода публикации о том, что его его супруга в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании. В частности, расследование сосредоточивается на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях.

Сотрудники прокуратуры приняли решение привлечь к расследованию и детей четы Фийонов, так как в период с 2005 по 2007 год они также числились помощниками отца в парламенте.