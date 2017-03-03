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В Москве вынесли приговор последовательницам Мавроди

Опубликовано 03.03.17 14:29 В Москве вынесли приговор последовательницам Мавроди

Дорогомиловский суд в Москве вынес приговор мошенницам, из-за которых люди потеряли десятки миллионов рублей.

Дорогомиловский суд в Москве вынес приговор мошенницам, из-за которых люди потеряли десятки миллионов рублей. Работала схема "финансовой пирамиды" - людям обещали небывалую прибыль. И "на крючок" попались более 200 человек. Все шесть виновниц получили реальные сроки, передает Первый канал.

От мошенников пострадали 202 человека. У них выманили в общей сложности почти 70 миллионов рублей, а это - мошенничество в особо крупном размере. Приговор стал для подсудимых шоком. Они рассчитывали ужшкммт на условные сроки. А получили - от трех до шести лет колонии.

На скамье подсудимых оказались шесть девушек в возрасте от 21 до 28 лет — Дарья Сименкова, Елена Сырлыбаева, Ольга Квелашвили, Валерия Титовец, Наталья Зотова и Светлана Беднякова. По версии следствия, дамы в 2014–2015 годах, числясь менеджерами ООО «Профит Альянс» и ООО «Центр финансирования населения» (ЦФН), похитили деньги как минимум у 202 граждан на общую сумму более 67 млн рублей.

Мошенники действовали по простой схеме, рассказала «Известиям» вкладчица Лариса Малярова, организация размещала в двух столичных газетах рекламу о том, что «Профит Альянс» и «Центр финансирования населения» привлекают денежные средства граждан под 10–15% в месяц по договору займа. Всех желающих приглашали в офисы для подписания документов. Они располагались в престижных районах города — в Дровяном переулке и на Кутузовском проспекте.

В офисах вкладчиков встречали молодые девушки, которые поили чаем и рассказывали, что у организации есть бизнес, который помогает им уверенно себя чувствовать даже в кризис, — это разветвленная сеть автосервисов и автосалонов по всей России.

Сотрудница «Профит Альянса» Елена Сырлыбаева рассказала, что в фирмах «всем руководили Давид и Иван, которые объяснили сотрудникам, что такая финансовая деятельность законна». Мужчины старались не распространяться о своей личной жизни. На скамью подсудимых они так и не попали.

Фирмы неожиданно закрылись в августе 2015 года. Но их вкладчикам повезло. Придя за процентами, они увидели на двери объявление о том, что сотрудники офиса арестованы полицией за мошенничество. Тогда же закрылись офисы «Профит Альянса» и ЦФН в Санкт-Петербурге. Юрист Денис Васин, представляющий интересы обманутых вкладчиков в Северной столице, рассказал, что среди пострадавших оказались не только петербуржцы, но и жители ряда областей Центральной России.

По словам Дениса Васина, нескольким вкладчикам уже удалось выиграть гражданские иски у «Профит Альянса» и «Центра финансирования населения». Суды Санкт-Петербурга обязали компании вернуть вкладчикам деньги вместе с положенными по договору процентами. Речь идет о суммах в сотни тысяч рублей. По словам вкладчиков, полиция вовремя накрыла офисы «Профит Альянса» и ЦФН — фирмы не успели вывести все деньги на подставные счета и у обманутых людей есть шансы вернуть свои вклады.
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