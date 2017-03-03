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В Палестине умерла мать 69 детей, не побив рекорд росссиянки

Опубликовано 03.03.17 12:55 В Палестине умерла мать 69 детей, не побив рекорд росссиянки

В Палестине умерла 40-летняя местная жительница, которая, как утверждается, за свою жизнь успела родить 69 детей.

Многодетная мать умерла в возрасте 40 лет, и о трагедии журналистам сообщил ее муж. Однако официальных подтверждений тому, что она действительно произвела на свет 69 малышей, нет, поэтому рекордсменкой остается по-прежнему жена русского крестьянина Федора Васильева, передает "ЦарьГрад ТВ".

По словам мужчины, его благоверной было всего 40 лет. Несмотря на возраст, она родила 69 детей. Тем не менее формальных доказательств тому нет, ни в одном документе не зафиксировано, что ужшкммт в этой семье родились все эти дети. Потому-то рекордсменкой она так и не стала.

В качестве самой плодовитой женщины в истории в Книге рекордов Гиннесса числится жена русского крестьянина Федора Васильева. Она в XVIII веке родила как раз 69 детей, причем несколько раз на свет появлялись по два, три и четыре ребенка.
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