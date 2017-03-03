Навка, Бузова и Нюша станцевали лезгинку для Кадырова: ФОТО и ВИДЕО опубликовали в Instagram

Опубликованные в Instagram ФОТО- и ВИДЕО из чеченской столицы вызвали неоднозначную реакцию в Сети.

На днях в Грозном прошел показ модного дома 18-летней дочери Рамзана Кадырова, на котором присутствовали многие российские знаменитости, в том числе Татьяна Навка, Ольга Бузова, Нюша и Тимати и другие.

Ведущей приема после показа, устроенном главой Чечни, стала Яна Рудковская. Жена Евгения Плющенко порадовала гостей своим исполнением лезгинки вместе с рэпером Тимати.

"Только на Чеченской земле! Яна и Тима танцуют вместе лезгинку! Видео года!" — подписала Рудковская опубликованное в Instagram ВИДЕО.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Мар 1 2017 в 11:36 PST

Ведущая "Дома 2" Ольга Бузова также станцевала чеченский народный танец и высказалась в поддержку дочери чеченского лидера:

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 2 2017 в 6:14 PST

"Какая же я счастливая, ведь меня окружают прекрасные люди. Знакомство с нежной и очаровательной Айшат тому подтверждение. Я могу сейчас очень долго писать о качествах этой невероятно доброй и замечательной девушки, но именно сейчас я хочу восхититься её талантом, ведь я стала свидетелем такого шоу красоты и грации, которого давно не видела! Айшат, ты умница, твоя коллекция изумительна! Продолжай в том же направлении. Я всегда рядом и готова во всём помочь", - написала Ольша Бузова в Instagram.

Зажигательный танец исполнила и певица Нюша.

Публикация от Екатерина Дзергун (@dzergun) Мар 1 2017 в 1:08 PST

Но настоящий фурор произвела жена пресс-секретаря российского президента фигуристка Татьяна Навка. На опубликованном в Instagram ВИДЕО запечатлено, как Рамзан Кадыров лично взял спортсменку за руку и увлек в танец. Они прошли в лезгинке по кругу под бурные аплодисменты собравшихся.

"Чеченский танец – это символ национальной культуры. В старину считалось, что человек, пришедший на свадьбу, не имел права не уметь танцевать, иначе его считали некультурным. Именно поэтому в чеченских семьях танцевать учили с самого детства, тем самым прививая любовь к танцу!!!" – подписала видео Татьяна Навка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Мар 2 2017 в 10:01 PST

Однако опубликованная видеозапись вызвала неоднозначную реакцию со стороны подписчиков Навки в Instagram.

"Красотка. Восторг…", "Мерзко и продажно…", " Кто завидуют у Того в жизни ничего не сложилась Жалко вас", "Навка — гордость и украшение… если, конечно, так можно выразиться о человеке…, а вот насчёт другого категорически не соглашусь… при всём своём уважении к чеченскому народу……для неё это честь что сам главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров наш призедент держал её за руку это огромное честь…", "Мне тоже очень не понравилось, значит, своих девушек закрыли и они неприкосновенны…а тут как шут гороховый))", - такие комментарии оставляют пользователи Сети.