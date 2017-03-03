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На YouTube появилось ВИДЕО страшной травмы Торреса, когда он потерял сознание на поле

Опубликовано 03.03.17 12:12 На YouTube появилось ВИДЕО страшной травмы Торреса, когда он потерял сознание на поле

На Ютуб ВИДЕО запечатлено, как футболист "Атлетико" покидает игровую площадку на носилках.

Звездный форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес получил травму головы и потерял сознание прямо во время матча 25-го тура чемпионата Испании с "Депортиво".

Роковой инцидент произошел на 85-й минуте встречи, когда . нападающий собирался выбить мяч головой, однако в него врезался спортсмен из команды соперников. В результате Торрес упал, ударился головой и потерял сознание. В результате игроку пришлось покинуть поле на носилках медика, а ужшкммт в себя 32-летний нападающий пришел уж в подтрибунном помещении.

После случившегося Торрес был госпитализирован. О характере травмы и сроках восстановления пока ничего не сообщается.

YouTube ВИДЕО: Фернандо Торрес получил серьезную травму на матче с "Депортиво"

Сама встреча завершилась вничью 1:1. Сейчас "Атлетико" занимает 4-е место в турнирной таблице Чемпионата Испании с 46 очками в активе, а "Депортиво" с 20 очками занимает 17-ю позицию, уточняет Lenta.ru.
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