Биологи из Калифорнийского университета в Беркли (США) назвали причину исчезновения последних живших на Земле мамонтов.

Ученые из исследовательского университета Беркли (штат Калифорния, США) отыскали таинственную причину гибели последних мамонтов, обитавших на Земле. Материалы исследования размещены в издании PLOS Genetics. Выдержки из него приводят "Актуальные новости".

Как рассказали биологи, Mammuthus primigenius (карликовый подвид мамонтов), обитавший на острове Врангеля тысячи лет назад, имел в геноме большое количество вредных мутаций, которые привели к потери способности к выбору партнера и большинства обонятельных рецепторов. Вероятно, мутации и стали причиной ужшкммт исчезновения данного вида.

Чтобы доказать свою гипотезу, ученые сравнили геномы двух разных групп шерстистых мамонтов: обитавших 45 тыс. лет назад и 4,3 тыс. лет назад. Популяция последнего вида страдала от близкородственного скрещивания или инбридинга. Ученые считают, что это вид был последним на Земле, так как большинство мамонтов исчезли около 10-12 тыс. лет назад.