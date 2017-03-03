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10 Ученые нашли причину гибели последних мамонтов на Земле

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Ученые нашли причину гибели последних мамонтов на Земле

Опубликовано 03.03.17 11:49 Ученые нашли причину гибели последних мамонтов на Земле

Биологи из Калифорнийского университета в Беркли (США) назвали причину исчезновения последних живших на Земле мамонтов.

Ученые из исследовательского университета Беркли (штат Калифорния, США) отыскали таинственную причину гибели последних мамонтов, обитавших на Земле. Материалы исследования размещены в издании PLOS Genetics. Выдержки из него приводят "Актуальные новости".

Как рассказали биологи, Mammuthus primigenius (карликовый подвид мамонтов), обитавший на острове Врангеля тысячи лет назад, имел в геноме большое количество вредных мутаций, которые привели к потери способности к выбору партнера и большинства обонятельных рецепторов. Вероятно, мутации и стали причиной ужшкммт исчезновения данного вида.

Чтобы доказать свою гипотезу, ученые сравнили геномы двух разных групп шерстистых мамонтов: обитавших 45 тыс. лет назад и 4,3 тыс. лет назад. Популяция последнего вида страдала от близкородственного скрещивания или инбридинга. Ученые считают, что это вид был последним на Земле, так как большинство мамонтов исчезли около 10-12 тыс. лет назад.
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