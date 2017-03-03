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YouTube ВИДЕО: мужчина выжил после удара током в 30 000 вольт и падения с 30 метров!

Опубликовано 03.03.17 11:35 YouTube ВИДЕО: мужчина выжил после удара током в 30 000 вольт и падения с 30 метров!

На YouTube появилось шокирующее видео, запечатлевшее чудесное спасение мужчины с «суперспособностями».

Интернет-пользователи обсуждают шокирующую видеозапись, на которой мужчина выжил после череды страшных событий, каждое из которых должно было закончиться неминуемой гибелью, передает Daily Mail.

Как утверждают очевидцы, во непонятным причинам молодой человек оказался на линии электропередач высокого напряжения, где повис на проводах.

После того, как бедолага пережил удар током в 30 тысяч вольт, он упал ужшкммт с 30-метровой высоты на землю и остался жив!

На видео, которое записали свидетели драмы и выложили на YouTube, запечатлен сам инцидент,  а также его последствия. В кадре обожженный мужчина, находясь в состоянии шока, не только подает признаки жизни, но и самостоятельно передвигается.

Пользователи Интернета, которые считают, что герой ролика наделен невероятными сверхспособностями, тем не менее недоумевают - как после такого можно выжить?!

YouTube ВИДЕО чудесного спасения мужчины после удара током и падения с 30 метров шокировало Сеть
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