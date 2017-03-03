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Российские ученые успешно протестировали лекарство от всех видов рака

Опубликовано 03.03.17 11:32 Российские ученые успешно протестировали лекарство от всех видов рака

Лекарство от всех видов рака может появиться в России уже через три года.

В Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России завершаются доклинические испытания лекарства, которое сможет бороться со злокачественными опухолями даже на последних стадиях заболевания. Об этом сообщил заместитель директора института по научной работе Андрей Симбирцев.

«С учётом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через три-четыре ужшкммт года», — рассказал Симбирцев в интервью газете «Известия».

По его словам, препарат был получен при помощи новейших биотехнологий. В данный момент,  институт завершает доклинические испытания лекарства.

«Наш препарат имеет рабочее название "Белок теплового шока" — по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия», - уточнил профессор.

Но ноу-хау состоит не только в этом. Российские ученые смогли изучить структуру рака, расшифровать механизм противоопухолевого действия на молекулярном уровне. ФМБА обладает уникальной возможностью проводить медицинские исследования с помощью космических программ. Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл. Однако в условиях земного притяжения получить его невозможно — белковые кристаллы растут неравномерно. Родилась идея вырастить кристаллы в космосе. Такой эксперимент был проведен в 2015 году. Ученые упаковали сверхчистый белок в капиллярные трубочки и отправили их на МКС. За шесть месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы. Они были спущены на землю и проанализированы в России и Японии (там есть сверхмощное оборудование для рентгеноструктурного анализа).

О существовании этой молекулы ученые знали давно, но только сейчас смогли воспользоваться ее свойствами. Она обладает уникальным свойством — помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ. Пока никаких проблем не выявлено. Во время тестирования «Белок теплового шока» не проявил токсичности. Но окончательно сделать вывод о полной безопасности препарата можно будет только после завершения доклинических исследований. На это потребуется еще год. В свою очередь, полные клинические испытания обычно проходят два-три года.

Уже проведены опыты на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы.«Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. То есть уже можно с уверенностью сказать, что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью», — сообщил профессор.

Он подчеркнул, что новый препарат имеет в своей основе молекулу, которая синтезируется всеми видами клеток, благодаря чему лекарство будет действовать на все виды опухолей.
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