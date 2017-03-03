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Биатлон, Кубок мира 2017, спринт сегодня, мужчины 03.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 03.03.17 10:48 Биатлон, Кубок мира 2017, спринт сегодня, мужчины 03.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 7 этап 3 марта продолжает мужской спринт.

В Пхёнчхане (Южная Корея) в рамках проходящего там седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 3 марта состоится мужской спринт  на 10 километров. Начало в 13:00 мск.

Биатлон, спринт, мужчины 03.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию спринта по биатлону у мужчин 3 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте канала можно будет следить за ходом гонки онлайн. Начало в 12:50 мск.

Биатлон сегодня, спринт, мужчины 03.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, спринт, мужчины: состав сборной России на гонку 3 марта 2017 

Сборную России по ужшкммт биатлону в спринте 3 марта 2017 представят шесть спортсменов. Под номером пять на дистанцию отправится Юрий Шопин, Максим Цветков - 37-м, Антону Шипулину достался 39-й номер, Тимуру Махамбетову - 68-й, Евгению Гараничеву - 89-й, а Антону Бабикову - 94-й.

Как ранее сообщал Topnews, накануне состоялась женская спринтерская гонка, которую наши биатлонистки откровенно провалили, не сумев попасть даже в 30-ку сильнейших. А победу в очередной раз пятикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер.
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