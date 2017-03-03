Российский боксер Поветкин отстранен WBC на неопределенный срок

Кроме отстранения 37-летний Александр Поветкин также оштрафован на $250 тысяч.

Проваливший допинг-тест российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок и оштрафован на 250 тысяч долларов, сообщается в пресс-релизе организации, пишет "Р-Спорт".

Поветкин 21 мая должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе. За девять дней до боя стало известно, что проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний. Позже ужшкммт глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что новые официальные допинг-тесты Поветкина оказались "чистыми".

Аналогичная ситуация произошла и в декабре, когда в день титульного боя против канадца Бермейна Стиверна было объявлено, что Поветкин сдал положительный допинг-тест на остарин. Бой состоялся, но вместо Стиверна на ринг вышел француз Жоан Дюопа, которого Александр нокаутировал в шестом раунде. И титул на кону уже не стоял.

В августе 2016 года WBC заявил, что в случае провала допинг-теста в течение года Поветкин будет отстранен, а также лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.