У России отняли право провести ЧМ-2021 по биатлону

Однако Тюмень продолжит борьбу за чемпионат мира по биатлону.

Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.

На состоявшемся 8 февраля внеочередном конгрессе IBU было озвучено решение исполкома организации предложить Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень 24 февраля лишится этого права автоматически. Российская сторона настаивала на незаконности такого решения, поскольку лишить город права ужшкммт проведения чемпионата мира может только конгресс IBU, а этот вопрос на заседании не рассматривался.

"IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее", - отмечается в сообщении IBU.

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные старты до окончания расследования причастности властей к якобы существовавшей в стране "допинговой системе", которая позволяла российским спортсменам уходить от ответственности за употребление запрещенных препаратов.

Позиция Союза биатлонистов России (СБР) относительно решения Международной федерации биатлона (IBU) лишить Тюмень права проведения Чемпионата мира в 2021 остается неизменной – СБР и Тюмень будут продолжать бороться и настаивать на нелегитимности такого решения. Об этом заявил губернатор Тюменской области, вице-президент СБР Владимир Якушев, пишет издание "Вслух.ру".

«Решения о судьбе чемпионата мира были приняты с нарушением необходимых процедур: исполком IBU превысил свои полномочия, с нарушением был созван Конгресс, что говорит о нелегитимности принятого решения. Поэтому мы будем в судебном порядке оспаривать это решение и бороться за право проведения чемпионата мира по биатлону в Тюмени», – отметил глава региона.

Кроме того, у Тюмени есть шанс провести Чемпионат мира даже в том случае, если суд примет сторону IBU, и право проведения турнира будет отобрано у Тюмени окончательно. Дело в том, что в таком случае новое место для проведения турнира будет выбираться на конгрессе IBU в 2018 году, и Тюмень будет иметь право снова подать заявку и претендовать на победу.