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Лыжи сегодня ЧМ 2017, эстафета, мужчины 03.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 03.03.17 08:22 Лыжи сегодня ЧМ 2017, эстафета, мужчины 03.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2017: 3 марта 2017 года состоится мужская эстафета.

В финском Лахти полным ходом идет Чемпионат мира по лыжным гонкам 2017. В рамках первенства 3 марта 2017 года в 14:30 мск состоится мужская эстафета 4x10 км. 

Лыжи, ЧМ-2017, эстафета, мужчины 03.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию эстафеты по лыжным гонкам у мужчин 3 марта 2017 года можно посмотреть в эфире "Матч ТВ". Следить за ходом гонки в режиме онлайн можно будет в Сети.

Лыжи, ЧМ 2017, эстафета, мужчины 3 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Лыжные гонки сегодня ЧМ 2017, эстафета, мужчины: состав сборной России 3 марта

Накануне вечером тренерский ужшкммт штаб сборной России назвал окончательный состав команды на мужскую эстафету 4х10 км на Чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти.

Так, защищать российский триколор в этой дисциплине предстоит: Андрею Ларькову, Александру Бессмертных, Алексею Червоткину и Сергею Устюгову. Об этом пишет "Спорт-экспресс" со ссылкой на генерального менеджера российской команды Юрия Чарковского.

Как писал TopNews, ранее Устюгов стал двукратным чемпионом и серебряным призёром соревнований, Андрей Ларьков занял восьмое место в скиатлоне и стал пятым в индивидуальной "разделке" на 15 км классикой, Бессмертных в этих видах стал 17-м и четвёртым соответственно, а Червоткин пока не участвовал в соревнованиях в Лахти.
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