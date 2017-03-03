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Курс доллара на сегодня, 3 марта 2017: рубль продолжит снижение - прогноз экспертов

Опубликовано 03.03.17 08:18 Курс доллара на сегодня, 3 марта 2017: рубль продолжит снижение - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 3 марта 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 3 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 марта 2017 составляет 58,40 руб., курс евро на сегодня равен 61,51 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 3 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 57,24 руб. при покупке и 60,36 руб. при продаже банком, курс евро на 3 марта 2017 равен 60,14 руб. и 63,64 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова констатирует продолжение снижения курса ужшкммт рубля на фоне дешевеющей нефти. Ранее пара доллар-рубль поднялась до отметки 58,80, а сегодня она может продолжить движение в район уровня 59,00.

"В последний рабочий день неделе состоятся выступления 5 представителей ФРС США, в том числе Фишера и Йеллен. Если они продолжат попытки убедить рынок в возможности повышения ставки уже в марте, доллар получит дополнительную поддержку", - напоминает специалист. 

По ее словам, ослабление национальной валюты позитивно скажется на отечественных экспортноориентированных компаниях, причем потенциально это могло бы поддержать ММВБ.

"Однако возможность повышения ставки Федрезервом в более ранние, чем ожидалось, сроки, будет негативно сказываться на рискованных активах. Поэтому не исключена еще одна попытка тестирования поддержки 2030", - добавила Рогова.  
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