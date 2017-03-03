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Пожар в Новосибирске 3.03.2017 унес жизни двух человек (ВИДЕО)

Опубликовано 03.03.17 08:12 Пожар в Новосибирске 3.03.2017 унес жизни двух человек (ВИДЕО)

Пожар в микрорайоне Горский города Новосибирска произошел в ночь на 3 марта.

Накануне ночью в одной из многоэтажек Новосибирска произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Как сообщает управление Следственного комитета РФ по региону, по факту случившегося проводится проверка.

Возгорание произошло в 17-этажном жилом доме, расположенном в микрорайоне Горский. В ходе тушения пламени на лестничной площадке четвертого этажа сотрудники пожарной службы обнаружили тела мужчины и женщины 1987 года рождения.

Также в результате пожара пострадала ужшкммт девушка 1994 года рождения. Она была госпитализирована с отравлением продуктами горения.

По информации "Новосибирских новостей", девушка, проживавшая в загоревшейся квартире, а чтобы спасись от огня, ей пришлось прыгать с четвертого этажа.

По информации МЧС, с верхних этажей здания с помощью лестниц спасатели эвакуировали 52 человека. На месте пожара организован пункт для обогрева и размещения эвакуированных жильцов.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Пожар в Новосибирске 3 марта 2017. ВИДЕО
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