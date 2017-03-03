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Глава ФБР рассказал Конгрессу о вмешательстве России в выборы

Опубликовано 03.03.17 07:37 Глава ФБР рассказал Конгрессу о вмешательстве России в выборы

Трехчасовая беседа Джеймса Коми с парламентариями проводилась за закрытыми дверями.

Директор ФБР Джеймс Коми провел встречу с членами Комитета по разведке палаты представителей американского конгресса. В ходе беседы Коми рассказал некоторые подробности расследования о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году.

Разговор Коми с парламентариями проходил за закрытыми дверями и продолжался более трех часов. Сам Коми никак не прокомментировал свою встречу с членами Конгресса, поэтому СМИ делают выводы о содержании беседы лишь по заявлениям других ужшкммт участников диалога.

"На данный момент мы знаем лишь небольшую толику того, что знает ФБР. Большая часть информации осталась за закрытыми дверями, и эти двери нужно убрать, чтобы мы сделали свою работу", - цитирует Reuters демократа Адама Шиффа. При этом политик посетовал, что ФБР сотрудничает с конгрессом по принуждению.

В свою очередь, республиканец Девин Нуньес заявил, что встреча стала "хорошим первым шагом" по сотрудничеству с ФБР, хотя он признал, что после нее у Комитета по разведке все еще нет сведений о каких-либо контактах между российскими официальными лицами и штабом тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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