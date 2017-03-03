 
TOP 10

1 Навальный рассказал о "тайной империи" Дмитрия Медведева

2 Пентагон заявил о четырех "опасных сближениях" самолетов НАТО и ВКС РФ

3 Глава ФБР рассказал Конгрессу о вмешательстве России в выборы

4 В Новосибирске при пожаре в многоэтажке погибли два человека (ВИДЕО)

5 Новый глава МВД США приехал на работу в ковбойском костюме и верхом на коне (ФОТО)

6 После бешеных рейтингов снято еще два выпуска «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной (ВИДЕО)

7 Малайзия освободила гражданина КНДР, подозреваемого в убийстве Ким Чон Нама

8 «Я не багаж»: паралимпийцев РФ переносили из самолета на руках из-за отсутствия трапа (ВИДЕО)

9 Погибший под Пензой ребёнок пытался убежать от своего убийцы (ВИДЕО)

10 "За ислам я жизнь отдам": в Москве появился "шариатский патруль" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Малайзия освободила гражданина КНДР, подозреваемого в убийстве Ким Чон Нама

Опубликовано 03.03.17 07:16 Малайзия освободила гражданина КНДР, подозреваемого в убийстве Ким Чон Нама

Ри Чон Чхоль будет депортирован в Северную Корею.

Малазийские власти освободили гражданина Северной Кореи Ри Чон Чхоля, который ранее был задержан по резонансному делу об убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные СМИ, Ри Чон Чхоль будет доставлен в иммиграционную службу и депортирован в Северную Корею. Представители генпрокуратуры Малайзии пояснили, что такое решение было принято из-за отсутствия достаточных доказательств в отношении Ри Чон Чхоля.

Как писал TopNews, северокорейский гражданин был задержан сразу ужшкммт после убийства Ким Чен Нама. Также по подозрению в причастности к преступлению были арестованы гражданин Малайзии, гражданка Вьетнама и гражданка Индонезии. По словам последней — 25-летней Сити Айши, она получила за отравление Ким Чон Нама 90 долларов. Кроме того, в розыск были объявлены четверо граждан Северной Кореи.

Ким Чон Нама убили в аэропорту Куала-Лумпура при помощи токсичного вещества нервно-паралитического действия. Спецслужбы Южной Кореи и США считают, что мужчину умертвили агенты северокорейского режима, но Пхеньян не признает, что погибший — именно Ким Чон Нам.
Другие материалы по этой теме

СМИ: в причастности к убийству Ким Чон Нама заподозрили дипломата из КНДР

Опубликовано ВИДЕО убийства брата лидера КНДР Ким Чон Нама

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга