Малайзия освободила гражданина КНДР, подозреваемого в убийстве Ким Чон Нама

Ри Чон Чхоль будет депортирован в Северную Корею.

Малазийские власти освободили гражданина Северной Кореи Ри Чон Чхоля, который ранее был задержан по резонансному делу об убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные СМИ, Ри Чон Чхоль будет доставлен в иммиграционную службу и депортирован в Северную Корею. Представители генпрокуратуры Малайзии пояснили, что такое решение было принято из-за отсутствия достаточных доказательств в отношении Ри Чон Чхоля.

Как писал TopNews, северокорейский гражданин был задержан сразу ужшкммт после убийства Ким Чен Нама. Также по подозрению в причастности к преступлению были арестованы гражданин Малайзии, гражданка Вьетнама и гражданка Индонезии. По словам последней — 25-летней Сити Айши, она получила за отравление Ким Чон Нама 90 долларов. Кроме того, в розыск были объявлены четверо граждан Северной Кореи.

Ким Чон Нама убили в аэропорту Куала-Лумпура при помощи токсичного вещества нервно-паралитического действия. Спецслужбы Южной Кореи и США считают, что мужчину умертвили агенты северокорейского режима, но Пхеньян не признает, что погибший — именно Ким Чон Нам.