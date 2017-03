В США новый глава МВД Райан Зинке удивил коллег в свой первый рабочий день, прибыв на работу верхом на коне и в костюме ковбоя. Фотографии своего неожиданного появления чиновник сам разместил в соцсетях.

"Для меня честь стоять рядом с храбрыми офицерами Службы национальных парков США. Эти профессионалы готовы отдать за нас свои жизни", — написал Зинке в своем Twitter.

Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV