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Биатлон сегодня, спринт, КМ, мужчины 03.03.2017: смотреть онлайн, состав сборной РФ (ВИДЕО)

Опубликовано 03.03.17 00:07 Биатлон сегодня, спринт, КМ, мужчины 03.03.2017: смотреть онлайн, состав сборной РФ (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: в корейском Пхенчхане 3 марта продолжится 7 этап мужским спринтом.

В южнокорейском Пхёнчхане 3 марта 2017 года состоится мужской спринт по биатлону на 10 километров в рамках седьмого этапа Кубка мира 2016-2017. Гонка начнется в 13:00 мск.

Биатлон КМ, спринт, мужчины 03.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию спринта по биатлону у мужчин 3 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте канала можно будет следить за ходом гонки онлайн. Начало в 12:50 мск.

Биатлон сегодня, спринт, мужчины 03.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, спринт, мужчины: перед гонкой 3 марта 2017 

Ранее российские биатлонисты ужшкммт участвовали в спринте на Чемпионате мира 2017 в Хохфильцене. Лучшее время среди наших соотечественников показал Евгений Гараничев, пришедший к финишу десятым. Победителем той гонки стал немец Бенедикт Доллль, второе место взял норвежец Йоханнес Бё, а француз Мартен Фуркад завоевал "бронзу".

Биатлон, спринт, мужчины ВИДЕО
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